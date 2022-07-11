На Харківщині загинув гауляйтер важливого для росіян селища Великий Бурлук: його авто підірвали

У Харківській області наздогнала карма зрадника України Євгена Юнакова. Так званий "глава" селища Великий Бурлук підірвався в авто.

Великий Бурлук – важливий залізничний вузол для російської армії

Російські ЗМІ 11 липня підтвердили інформацію, що колаборант Євгеній Юнаков загинув. Повідомляється, що він помер через підрив автомобіля.

Це важливо Внаслідок масового обстрілу окупантами у Харкові загинуло 6 людей

Зазначимо, що про ліквідацію Юнакова ще 10 липня інформував народний депутат Олексій Гончаренко. Він наголошував, що Великий Бурлук – важливий залізничний вузол для російської армії.

Великий Бурлук – це селище на схід від Харкова, яке вже тривалий час перебуває під окупацією російських військових.



Великий Бурлук тривалий час під окупацією росіян / Скриншот карти бойових дій

Яка ситуація у Харківській області

У Харкові у ніч проти 11 липня під час тривоги російські військові вкотре завдали ракетних ударів. Війська агресора поцілили ракетою в 6-поверховий житловий будинок в центрі міста. Ракети, ймовірно, запускали з російського Бєлгорода.

Вранці 11 липня окупанти знову вдарили по Харкову, але цього разу з РСЗВ. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожі снаряди влучили у школу, шиномонтаж та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Житловий будинок вщент зруйнований.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість загиблих унаслідок обстрілу з боку росії зросла до 6 людей . Серед загиблих – 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

. Серед загиблих – 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено. Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що під удар потрапив і торговий центр. Крім того, постраждали автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.

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