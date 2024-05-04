В Харкові лунали вибухи через атаку "Шахедами": є прильоти, серед поранених – дитина
Харківську область атакували ворожі безпілотники. Їх ворог запустив з Бєлгородської області Росії.
Повітряну тривогу в області оголосили орієнтовно о 00:23 4 травня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.
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Що відбувається на Харківщині
Група ворожих БпЛА з Бєлгородщини курсом на південний захід,
– повідомили військові станом на 00:19 4 травня.
У телеграм-каналах написали, що в регіоні працює ППО, а область атакують "Шахеди".
Орієнтовно о 00:14 у моніторингових телеграм-каналах написали про перші два дрони невстановленого типу, о 00:31, що ворог запустив ще два безпілотники.
Станом на 00:33 в регіоні працювала ППО.
У Харкові пролунали вибухи
У моніторингових каналах написали, що станом на 00:44 два безпілотники летіли з Заходу у напрямку Харкова. Орієнтовно о 00:47 у Харкові пролунали вибухи.
Харків – негайно в укриття!
– заявили Повітряні сили ЗСУ о 00:52.
Вже орієнтовно о 00:56 Суспільне написало про другий вибух у Харкові, о 00:59 – ще один вибух. Станом на 1:00 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на місто ще летіли "Шахеди".
Міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що станом на 1:00 місто під ворожим ударом. Він закликав людей бути обережними.
Вже о 1:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що частина "Шахедів" продовжує рух в південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.
Які наслідки атаки по обласному центру
Два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району,
– заявив Ігор Терехов.
Він пояснив, що на місці одного із влучань спалахнула масштабна пожежа. На жаль, станом на 1:51 мер повідомив про трьох поранених, серед них – одна дитина.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що у Харкові пошкоджені та спалахнула цивільна інфраструктура.
Зазнали поранень 13-річна дитина та жінка. Ще в однієї жінки гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу,
– заявив очільник ОВА.
У "Медіагрупі Накипіло. Харків" написали, що в будинках поруч із місцем одного з прильотів вибило вікна.
Росія хоче перетворити Харків на сіру зону
- Видання The Economist написало, що Росія збільшила кількість ударів по Харківській області, щоб перетворити регіон на сіру зону.
- Журналісти зазначили, що Росія збільшила бомбардування Харкова з грудня 2023 року. Тоді почали писати про проблеми з військовою допомогою від США.
- З того часу по місту Росія завдала ударів більшою кількістю ракет, ніж будь-коли від початку війни. Детальніше про це читайте за посиланням.