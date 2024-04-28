Ворог нарощує війська і перегруповується, – Сирський про ситуацію на Харківському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виклав детальний опис ситуації, яка склалася на фронті. Окремо генерал згадав про ситуацію на Харківському напрямку.

За даними генерала наші захисники наразі моніторять ситуацію на Харківському напрямку. А окупанти своєю чергою там проводять підготовчі заходи.

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Сирський розповів про ситуацію на Харківському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що на Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.

Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку,

– наголосив генерал.

Сирський підкреслив, що на найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

Також Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки на Куп'янському напрямку та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

"Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Що ще Сирський розповів у своєму дописі

Олександр Сирський зазначив, що українським захисникам вдалося встановити контроль над островом Нестрига у Херсонській області. Це один з багатьох островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.

Водночас, за словами генерала, наші захисники перемістилися на нові рубежі на Покровському та Курахівському напрямах. Це було потрібно для збереження життя воїнів.

Зокрема, підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Загалом на Курахівському та Покровському напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів. Водночас оперативної переваги противник отримати не зміг.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту ворожі війська зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Яка ситуація на кожному із напрямків фронті – читайте у матеріалі.