На Харківщині легкова автівка наїхала на ворожу міну: дві людини загинуло

У Харківській області вранці 24 червня стався жахливий інцидент. Легкова автівка наїхала на російську міну.

Внаслідок підриву на міні загинуло двоє людей. У Харківській ОВА також показали фото цього інциденту.

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Дві людини загинули через підрив на міні

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що інцидент стався зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади. Тоді легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну.

В салоні перебувало двоє людей. Від зазнаних травм чоловік загинув на місці, жінка – під час евакуації до лікарні,

– написав глава Харківщини.



У Харківській області двоє людей підірвалося на ворожій міні / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

У ДСНС також висловилися про інцидент і нагадали, що з початку повномасштабної війни від дії вибухонебезпечних предметів вже загинуло 298 людей та 676 – зазнали поранень. Рятувальники закликали у разі виявлення вибухонебезпечного предмета одразу дзвонити в 101.

Раніше у Херсонській області на міні окупантів підірвався 11-річний хлопчик разом із дідусем. Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу, загиблих внаслідок цього інциденту – немає.