Харків'яни за годину зібрали 1,7 мільйона на дрони-бомбардувальники для військових
Росіяни прагнуть морально нас зламати, обстрілюючи українські міста. Втім, наші громадяни ще більше згуртовуються, збирають кошти та купують ЗСУ техніку, яка допомагатиме нищити окупантів.
Зокрема фінансовий збір на озброєння для наших захисників провели й у Харкові. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.
Цікаво Українська розробка: військовий експерт пояснив переваги безпілотника "Шарк"
Хто отримає дрони-бомбардувальники
Місцеві телеграм-канали оголосили збір на дрони-бомбардувальники "Кажан" для Збройних Сил України. Небайдужі харків'яни одразу відгукнулися й трохи більше ніж за годину зібрали 1,7 мільйона гривень і купили три таких дрони.
Місцеві мешканці вже передали техніку українським бійцям. Так, її отримали наступні підрозділи:
- "Азов";
- "Кракен";
- Нацгвардія.
Як використовують "Кажанів"
Дрони-бомбардувальники "Кажан" є дуже швидкою та маневровою технікою, саме це береже її від збиття ворогом. Українські бійці продемонстрували роботу дронів, а також розповіли про їхні переваги.
Якщо ми маємо ворожу бронетехніку на дистанції до 6 кілометрів, щоб не використовувати десяток боєприпасів – застосовуються ці дрони. Вони точково підлітають та скидають вибухівку безпосередньо на техніку ворога,
– пояснив боєць полку "Азов" з позивним "Горинич".
Черненко розповіла про збір коштів на дрони для ЗСУ: дивіться відео
Партнери допомагають Україні зброєю: останні новини
- Німеччина планує передати наші державі 3 системи протиповітряної оборони IRIS-T. Перша вже надійшла до України. Ба більше, вона неабияк показала себе під час масованого ракетного удару окупантів 31 жовтня – відпрацювала зі 100% результатом.
- Литва допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Йдеться про щонайменше 12 самохідних артилерійських установок, які були пошкоджені на війні в Україні.
- Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Він повідомив, що Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk.