Харків'яни за годину зібрали 1,7 мільйона на дрони-бомбардувальники для військових

Росіяни прагнуть морально нас зламати, обстрілюючи українські міста. Втім, наші громадяни ще більше згуртовуються, збирають кошти та купують ЗСУ техніку, яка допомагатиме нищити окупантів.

Зокрема фінансовий збір на озброєння для наших захисників провели й у Харкові. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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Хто отримає дрони-бомбардувальники

Місцеві телеграм-канали оголосили збір на дрони-бомбардувальники "Кажан" для Збройних Сил України. Небайдужі харків'яни одразу відгукнулися й трохи більше ніж за годину зібрали 1,7 мільйона гривень і купили три таких дрони.

Місцеві мешканці вже передали техніку українським бійцям. Так, її отримали наступні підрозділи:

"Азов";

"Кракен";

Нацгвардія.

Як використовують "Кажанів"

Дрони-бомбардувальники "Кажан" є дуже швидкою та маневровою технікою, саме це береже її від збиття ворогом. Українські бійці продемонстрували роботу дронів, а також розповіли про їхні переваги.

Якщо ми маємо ворожу бронетехніку на дистанції до 6 кілометрів, щоб не використовувати десяток боєприпасів – застосовуються ці дрони. Вони точково підлітають та скидають вибухівку безпосередньо на техніку ворога,

– пояснив боєць полку "Азов" з позивним "Горинич".

Черненко розповіла про збір коштів на дрони для ЗСУ: дивіться відео

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