У Харкові повітряна тривога звучатиме по-новому: що зміниться

Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив про зміни. Їх уже підтримали депутати міської ради Харкова.

Харківська область межує з Росією, тож окупанти безперестанку гатять по місту. Під час останнього обстрілу 23 січня загинуло найбільше харків'ян за всю повномасштабну війну. 25 січня в місті оголосили день жалоби.

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"Нова" повітряна тривога: що зміниться в Харкові

Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області,

– написав Ігор Терехов.

За словами мера міста, таке нововведення полегшить роботу всім службам, а бізнесу дозволить ефективніше працювати.

Проєкт утілять в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру. Його технічне оснащення профінансують міжнародні партнери.

Війна змінює Харків