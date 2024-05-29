Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом ворога знову опинився Харків.

Вдень 29 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Ворог постійно криє вогнем місто.

Дивіться також Друзі Путіна можуть отримати владу: як вибори в Європарламент визначать долю України та ЄС

У Харкові знову гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про серію вибухів у Харкові. Місцева влада поки не коментувала цього.

У Харкові було чути серію вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Також невідомо жодних деталей стосовно вибуху. Росія постійно завдає ударів по Харкову. А також 10 травня почала повторний наступ у Харківській області та рівняє з землею прикордонне місто Вовчанськ та села на околицях.

Вже через кілька хвилин Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, яка рухалася у напрямку Харківської області.

Однак згодом стало відомо, що ракета припинила своє існування у межах Сумщини. Нагадуємо, що ракетна небезпека триває до відбою у визначених областях.

Ворог регулярно тероризує Харків та область: останні новини

Зранку, 29 травня, о 10:29 жителі міста почули звук вибуху. Про це у своєму телеграм-каналі написав Ігор Терехов, мер Харкова. Окупанти завдали удар по відкритій території Харківського району.

Вдень 28 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Першу серію вибухів місцеві почули о 16:35. Вже о 16:51 стало відомо про нову серію вибухів. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська вдарили по населеному пункту в Харківському районі.

Пізніше стало відомо, що йдеться про Малоданилівську громаду Харківського району. На місці влучання відбулося загоряння ферми, там загинули тварини. За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоданилівській ОТГ ворог застосував УМПБ Д-30.

Вдень, 27 травня, росіяни цинічно вдарили по середмістю Харкова. Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства. Ворог використав дві керовані авіабомби УМБП Д-30, ними було обстріляно промислову зону, Холодногірського району міста.

Одна із керованих авіабомб фактично влучила в дорогу, але від цього влучання було пошкоджено дві будівлі двох підприємств. Одне підприємство займається виробництвом сільськогосподарської техніки. Інше – відоме місцеве підприємство з виробництва солодощів.