У Харкові чули вибух: окупанти вдарили по селищу Буди, є поранені
Джерело:"Суспільне"
Вдень 13 липня у Харкові знову пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для області, а також загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.
Близько 15 години на території Харківської області оголосили тривогу. Уже о 15:40 журналісти повідомили про вибух.
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Що відомо про вибух у Харкові зараз
О 15 годині Повітряні сили заявили, що на Харківщині ракетна небезпека. Активність ворожих розвідувальних БпЛА. Можлива робота протиповітряної оборони.
Уже о 15:36 написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
Близько 16 години голова ОВА повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди в Харківському районі.
Осколкового поранення зазнав чоловік 24 років,
– заявив Олег Синєгубов.
Додав, що огляд місця влучання триває. Зауважимо, що повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
О 16:08 журналісти знову повідомили про вибух у Харкові. Згодом голова ОВА повідомив, що окупанти завдали повторного удару.
Поранені цивільні. Кількість з'ясовується,
– написав Синєгубов.