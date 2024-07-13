У Харкові чули вибух: окупанти вдарили по селищу Буди, є поранені

Вдень 13 липня у Харкові знову пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для області, а також загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.

Близько 15 години на території Харківської області оголосили тривогу. Уже о 15:40 журналісти повідомили про вибух.

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Що відомо про вибух у Харкові зараз

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

О 15 годині Повітряні сили заявили, що на Харківщині ракетна небезпека. Активність ворожих розвідувальних БпЛА. Можлива робота протиповітряної оборони.

Уже о 15:36 написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Близько 16 години голова ОВА повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди в Харківському районі.

Осколкового поранення зазнав чоловік 24 років,

– заявив Олег Синєгубов.

Додав, що огляд місця влучання триває. Зауважимо, що повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

О 16:08 журналісти знову повідомили про вибух у Харкові. Згодом голова ОВА повідомив, що окупанти завдали повторного удару.

Поранені цивільні. Кількість з'ясовується,

– написав Синєгубов.