У Харкові чули кілька серій вибухів

Зранку 27 червня Росія вкотре атакувала Харківщину. Жителі обласного центру чули гучні звуки вибухів.

Про перші вибухи в Харкові повідомили о пів на 10 ранку. На цей момент в місті вже була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про атаку на Харківщину зранку 27 червня

Близько 9 ранку в Харкові пролунала повітряна тривога. Згодом Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Вже за хвилину захисники неба повідомили про рух КАБ у напрямку Харкова. Моніторингові канали заявили, що він міг впасти за межами міста. Однак приблизно через 10 хвилин місцеві жителі почули вибухи.

Згодом, близько 10 ранку, у Харкові пролунала нова серія вибухів.

Коментарів від місцевої влади або військової адміністрації поки що немає.

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Нагадаємо, що обід 26 червня ворог атакував авіабомбами Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 людей.

