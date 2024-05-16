У Харкові чули серію вибухів: місто перебуває під атакою "Шахедів"
У Харкові пізно ввечері 16 травня пролунала серія вибухів. По всій області вже тривалий час оголошена повітряна тривога.
За попередніми даними, у напрямку міста рухалися ворожі дрони типу "Шахед". 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
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У Харкові чули вибухи
У Харківській області повітряну тривогу оголосили ще о 08 годині 15 хвилин, і відтоді для громадян не було відбою. Уже о 22 годині 07 хвилин Повітряні сили повідомили, що в області зафіксували ворожі безпілотники.
Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!
– писали військові.
Повітряні сили також попереджали, що "Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини. Однак уже близько 23 години 01 хвилини у самому Харкові почули серію гучних звуків.
"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – написали кореспонденти Суспільного.
Уже через 6 хвилин Повітряні сили попередили, що "Шахеди" на Харківщині рухаються у напрямку Харкова та Чугуєва. Тому в області ще можуть лунати вибухи.
Міський голова Харкова Ігор Терехов також закликав харків'ян бути обережними. За словами мера, в місті уже було чутно вибух, можливі ще.
Харків перебуває під атакою "Шахедів",
– зазначив Терехов.
Близько 23 години 28 хвилин у Харкові знову пролунали вибухи, про що повідомив Ігор Терехов. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що працює ППО, тому закликав громадян не покидати укриттів та бути обережними.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У місті цього дня вже лунали вибухи
- Близько 18 години 00 хвилин 16 травня у Харкові також пролунали вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місто і Харківський район перебувати в укриттях.
- Повітряні сили попереджали про збереження активності ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках із загрозою застосування авіаційних засобів ураження. Водночас моніторингові канали припустили, що окупанти могли атакувати Харків ракетами з російського Бєлгорода.
- Крім того, цього ж дня вдень росіяни вдарили касетними бомбами по одному з сіл Вовчанської громади. Серед постраждалих було двоє медиків, двоє водіїв та начальник Вовчанської міської військової адміністрації – Тамаз Гамбарашвілі.
- Усі вони мають вибухові поранення різного ступеня. Медики кваліфікують стан постраждалих у Вовчанській громаді як середньої тяжкості.