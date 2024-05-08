У Харкові чули вибух: місто перебуває під загрозою "Шахедів"

У Харкові пізно вночі 8 травня чули потужні вибухи. До цього по всій області лунала повітряна тривога.

Для всієї Харківської області була загроза "Шахедів". 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які російські загарбники пускають по місту.

До теми Росія запустила по Україні "Шахеди": у яких областях існує загроза

У Харкові чули вибух

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще ввечері 7 травня о 22 годині 51 хвилині. Повітряні сили попереджали про наявність російських ударних безпілотників в області.

БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області,

– писали військові.

Сам вибух у Харкові пролунав близько 2 години 44 хвилини. Про це повідомили журналісти Суспільного.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", – написали журналісти.

Зрештою міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що Харків знову під ударом. Попередньо – "Шахедами".

Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок вибухів у Харкові постраждалі чи пошкодження. Станом на 03:29 повітряна тривога в місті триває.

В низці областей була тривога через "Шахеди"

Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" у низці областей України оголосили ще пізно ввечері 7 травня. Вже вночі 8 травня мапа повітряних тривог "червоніла" зі Сходу на центральні й південні області нашої держави.

У низці областей також працювала наша протиповітряна оборона. Зокрема, у Полтавській області чули вибухи, які, ймовірно, були роботою сил ППО по ворожих "Шахедах".

Разом із тим моніторингові телеграм-канали попереджали про зліт російських літаків Ту-95 з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Вони є потенційними носіями ракет типу Х-101, Х-55 чи Х-555, тому у разі загрози по всій Україні можуть оголосити повітряну тривогу.

Ці літаки окупанти не вперше застосовують для обстрілів України. Усе, що відомо про літаки Ту-95, характеристики та кількість повітряних суден в росіян – читайте у матеріалі.