У Харкові чути вибухи: місто під ударом російських військових

11 лютого пізно ввечері вибухи пролунали у Харкові. Відомо, що обласний центр потрапив під обстріл російських військових з Бєлгородської області.

У Харківській області повітряну тривогу оголосили близько 23:01. Буквально через кілька хвилин стало відомо про пуски ракет на регіон. А вже о 23:04 міський голова Ігор Терехов написав, що в обласному центрі лунають вибухи.

Читайте також Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": у Павлограді пролунали вибухи

Що відомо про атаку Харкова

У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні,

– наголосив Терехов.

О 23:02 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що в області ракетна небезпека. А через хвилину зазначив, що російські загарбники завдають ударів. Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.

Про ракетну загрозу для Харківської області попередили у Повітряних силах. О 23:01 надійшло повідомлення про відповідний тип небезпеки.

Станом на 23:10, розповідає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі під псевдо "Генерал Марсель", сповістив, що наразі відсутні ракети у повітряному просторі над Харківщиною. Він додав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Попередньо, ворог вкотре бив по області ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

Звернімо увагу, що о 23:15 моніторингові канали написали про те, що Харківщина знову під атакою з боку Бєлгорода. Сергій Мельник закликав мешканців області не покидати укриттів, адже існує загроза.

23:44 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали ударів по Люботину. Попередньо, ракетами С-300 з Бєлгорода. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Відомо, що пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Вибухи у Павлограді

Також пізно ввечері 11 лютого російські військові атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Глава ОВА Сергій Лисак зазначив, що Павлоград потрапив під удар "Шахедів". На щастя, минулося без жертв.

Утім, частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини залишилися без світла. Також фіксують перебої з подачею води.

Лікарні вже перевели на альтернативне живлення. За його словами, роблять все можливе, щоб якомога швидше полагодити все.

Важливо розуміти також, що Харківська область надзвичайно близько до кордону з Росією. Відтак, на реагування у мешканців міста буквально лічені хвилини, якщо не секунди. І часто вибухи лунають разом з повітряною тривогою. Крім того, ворог використовує зенітні керовані ракети С-300 для атак по області. А вони летять по балістичній траєкторії і їх неможливо збити.