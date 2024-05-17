Удар Росії по Харкову: відомо про 2 загиблих та 13 поранених

Росія не припиняє завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом знову опинився Харків.

Росія 17 травня атакувала Харків. Відомо, що там є декілька прильотів, а також спалахнули пожежі.

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Деталі ворожого обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов розповів деталі російського удару. Він повідомив, що прильотів було кілька. Крім цього, на місцях влучань пожежі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– пояснив він.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок удару постраждало 13 цивільних чоловіків. Серед них – 4 у важкому стані. Переважно у них контузії та уламкові поранення. Також двоє загиблих. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що за попередньою інформацією, окупанти завдали два удари КАБами. Зокрема, по Холодногірському району Харкова.

Під час атаки на Харків вибухи також чули й в Одесі.

Ворог 15 травня атакував Харків