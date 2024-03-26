У Харкові лунають вибухи: Терехов каже, що місто під атакою "Шахедів"
Джерело:Ігор Терехов
Після півночі 26 березня стало відомо, що російські військові запустили "Шахеди" по Україні. Невдовзі надійшло повідомлення про вибухи у Харкові. Його підтвердив міський голова.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 00:05. Невдовзі стало відомо, що кілька дронів-камікадзе летять на Харків.
Читайте також У Дніпрі пролунав вибух: в низці регіонів – повітряна тривога
Місто під атакою "Шахедів"
Про вибухи у Харкові ЗМІ почали писати близько 00:38. А вже о 00:42 міський голова Ігор Терехов зазначив, що у місті чути вибух. За його словами, "є інформація, що місто атакують "Шахеди". Він закликав мешканців бути обережними.
О 00:49 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські загарбники завдають ударів безпілотниками. Він звернувся до мешканців Харкова й області та попрохав їх перебувати в укриттях.
Місцеві мешканці Харкова пишуть у мережі, що вибух був надзвичайно сильним, що аж усе здригнулося. Станом на 00:53 міська влада не пише про прильоти, тому можемо припустити, що це була бойова робота по дронах-камікадзе.
Повітряні сили о 00:56 написали: "Харків, атака "Шахедів" триває! Залишайтеся в укриттях!"
Станом на 01:06 у Харкові пролунав уже третій вибух.
Росіяни завдали масованого удару по Харкову 22 березня
- Нагадаймо, що Харків зазнав масованого удару 22 березня. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, ворог обстріляв енергетичну систему, об'єкти критичної інфраструктури.
- Тієї ночі загарбники випустили понад 20 ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього обласний центр буквально знеструмило. Деякі мешканці днями залишалися без світла.
- Безпілотниками Харків атакували також 23 березня. Відомо, що тоді спалахнула пожежа у будівлі комунального підприємства.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що станом на 25 березня близько 200 тисяч абонентів у Харкові усе ще залишаються без електроенергії.