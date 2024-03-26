У Харкові лунають вибухи: Терехов каже, що місто під атакою "Шахедів"

Після півночі 26 березня стало відомо, що російські військові запустили "Шахеди" по Україні. Невдовзі надійшло повідомлення про вибухи у Харкові. Його підтвердив міський голова.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 00:05. Невдовзі стало відомо, що кілька дронів-камікадзе летять на Харків.

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Місто під атакою "Шахедів"

Про вибухи у Харкові ЗМІ почали писати близько 00:38. А вже о 00:42 міський голова Ігор Терехов зазначив, що у місті чути вибух. За його словами, "є інформація, що місто атакують "Шахеди". Він закликав мешканців бути обережними.

О 00:49 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські загарбники завдають ударів безпілотниками. Він звернувся до мешканців Харкова й області та попрохав їх перебувати в укриттях.

Місцеві мешканці Харкова пишуть у мережі, що вибух був надзвичайно сильним, що аж усе здригнулося. Станом на 00:53 міська влада не пише про прильоти, тому можемо припустити, що це була бойова робота по дронах-камікадзе.

Повітряні сили о 00:56 написали: "Харків, атака "Шахедів" триває! Залишайтеся в укриттях!"

Станом на 01:06 у Харкові пролунав уже третій вибух.

Росіяни завдали масованого удару по Харкову 22 березня