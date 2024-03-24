У Харкові та області запровадять погодинне відключення світла: став відомий графік

Внаслідок ракетної атаки 22 березня у Харківській області значних пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. Велика кількість місцевих жителів залишається без світла.

Через складну енергетичну ситуацію в регіоні почне діяти графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть з 25 по 31 березня.

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На Харківщині запровадять обмеження

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що це тимчасовий крок, покликаний забезпечити якомога більшу кількість жителів області світлом та дозволити працювати підприємствам.

Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога,

– повідомив посадовець.

Графік відключень для Харкова:

Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Для області:

Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.

Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Більше половини Харкова без світла

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вранці 22 березня окупанти зруйнували всі транформаторні підстанції міста. Пошкоджень зазнала також місцева теплоелектроцентраль.

Міський голова наголосив, що наразі лише до 40 відсотків житлових будинків повернули світло. Станом на ранок 24 березня у Харкові без світла – 200 тисяч абонентів.

Опалення запрацювало для 60 відсотків містян. Водопостачання відновили для всіх.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня ворог здійснив одну із наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, він вдарив по ДніпроГЕС.

Так, противник уночі та вранці випустив 151 засіб повітряного ураження. По Харкову прилетіли 22 ракети різного типу: керовані ракети С-300, балістичні ракети з ОТРК "Іскандер" та інші.

Зазначимо, що у ніч проти 24 березня окупанти знову намагалися вдарити по критичній інфраструктурі. Зокрема, на Заході ураження зазнали об'єкти "Нафтогазу". У Кривому Розі пошкоджені тепломережі і ЛЕП, на Нікопольщині – енергооб'єкт.