У Харкові оголосили повітряну тривогу

26 лютого 2022 , 05:19
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Джерело:

телеграм Держспецзв'язку

У місті Харків 26 лютого, приблизно о 5:17 оголосили повітряну тривогу. Жителям міста необхідно сховатись у найближчому до них укритті.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації проінформували про можливу небезпеку для жителів Харкова. У місті лунають тривожні сирени.

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У Харкові оголосили повітряну тривогу

У місті 26 лютого, приблизно о 5:17 оголосили повітряну тривогу. Харків'янам слід негайно спуститися в укриття. У сховищі необхідно перебувати, очікуючи подальших інструкцій.

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Автор: Наталія Пристанська