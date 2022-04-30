У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках: жахливі фото й відео наслідків

У ніч проти 30 квітня російські загарбники обстріляли Харків. Цього разу ворожі снаряди влучили у міську лікарню, а також житлові будинки.

Як зазначають у ДСНС, окупанти обстріляли житлові квартали, лікарню, а також промислову зону Немишлянського району Харкова. Ворожі удари стали причиною того, що у двох дев'ятиповерхівках горіли квартири.

Читайте також Обстріл евакуаційних автобусів і ймовірні провокації на Луганщині: основне за 66 день війни

Мешканця однієї з квартир поранили

Рятувальники зазначають, що в одній з квартир виявили чоловіка. Його поранило внаслідок ворожого удару. Постраждалого відразу ж госпіталізували до міської лікарні.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові: дивіться відео

Що стосується лікарні, то один медичний заклад Харкова теж постраждав від атаки окупантів. Відомо про те, що обстріл став причиною часткового руйнування бетонних конструкцій, а також віконних рам технічного поверху лікарні. Крім того, на п'ятому поверсі виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швиденько ліквідувати. Внаслідок удару по лікарні жодних постраждалих і жертв не виявили.

Так виглядає лікарня у Харкові після ворожої атаки:

Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину

Протягом останніх кількох днів російські загарбники щоденно атакували Харківську область. Так, 27 квітня вони завдали удару по Чугуєву. Тоді повідомили про двох постраждалих.

Зранку наступного дня, 28 квітня, окупанти вдарили по селищу Покотилівка. Внаслідок ворожого удару є як жертви, так і потерпілі. Крім того, російські загарбники знищили десятки житлових будинків містян, а також школу.

Пізніше Харківській ОВА повідомили, що область окупанти обстрілювали протягом цілого дня. Атакували її російські загарбники за допомогою артилерії.

Згодом стало відомо, що лише за добу 28 квітня, російські окупанти 16 разів атакували Харків. Двічі завдавали удару по місту за допомогою РСЗВ "Град", а також "Смерч".

Цю ніч у Харкові теж складно назвати спокійною. Відомо, що в місті лунали вибухи. Відтак, мешканців уклінно попрохали перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя.

Варте уваги – Звернення мера Харкова за 29 квітня: дивіться відео