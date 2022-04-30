У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках: жахливі фото й відео наслідків
Джерело:ДСНС
У ніч проти 30 квітня російські загарбники обстріляли Харків. Цього разу ворожі снаряди влучили у міську лікарню, а також житлові будинки.
Як зазначають у ДСНС, окупанти обстріляли житлові квартали, лікарню, а також промислову зону Немишлянського району Харкова. Ворожі удари стали причиною того, що у двох дев'ятиповерхівках горіли квартири.
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Мешканця однієї з квартир поранили
Рятувальники зазначають, що в одній з квартир виявили чоловіка. Його поранило внаслідок ворожого удару. Постраждалого відразу ж госпіталізували до міської лікарні.
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Що стосується лікарні, то один медичний заклад Харкова теж постраждав від атаки окупантів. Відомо про те, що обстріл став причиною часткового руйнування бетонних конструкцій, а також віконних рам технічного поверху лікарні. Крім того, на п'ятому поверсі виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швиденько ліквідувати. Внаслідок удару по лікарні жодних постраждалих і жертв не виявили.
Так виглядає лікарня у Харкові після ворожої атаки:
Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину
- Протягом останніх кількох днів російські загарбники щоденно атакували Харківську область. Так, 27 квітня вони завдали удару по Чугуєву. Тоді повідомили про двох постраждалих.
- Зранку наступного дня, 28 квітня, окупанти вдарили по селищу Покотилівка. Внаслідок ворожого удару є як жертви, так і потерпілі. Крім того, російські загарбники знищили десятки житлових будинків містян, а також школу.
- Пізніше Харківській ОВА повідомили, що область окупанти обстрілювали протягом цілого дня. Атакували її російські загарбники за допомогою артилерії.
- Згодом стало відомо, що лише за добу 28 квітня, російські окупанти 16 разів атакували Харків. Двічі завдавали удару по місту за допомогою РСЗВ "Град", а також "Смерч".
- Цю ніч у Харкові теж складно назвати спокійною. Відомо, що в місті лунали вибухи. Відтак, мешканців уклінно попрохали перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя.
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