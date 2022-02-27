У Харкові під час сирени у церквах битимуть у дзвони
У Харкові сигнал тривоги місцеві єпархії дублюватимуть церковними дзвонами. Якщо ви їх почули – негайно ховайтесь в укриття.
Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
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"Прошу звернути на це увагу. Якщо ви раптом не почули сирену, але чуєте безперебійний церковний дзвін – слід негайно ховатися у захисні споруди", – зазначив Синєгубов.
Раніше повідомлялось, що битимуть у дзвони також у Луцьку через слабкий сигнал сирени. Водночас у пресслужбі Верховної Ради наголосили, що дзвони можуть бути сигналами тривоги по всій території України.
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