Окрім неї, там вже поставили огорожу. Чим зумовлений такий поспіх у підготуванні до нового року – не повідомили.

Зауважте Свято наближається: у Києві серед осені почали встановлювати ялинку

Минулого року було скоріше

На відео очевидців помітно, що за огорожею на площі Свободи також стоять кілька заокруглених залізних конструкцій. Тому, ймовірно, це буде каркасне різдвяне дерево. У самому ролику автори увімкнули відому зимову пісню "Свято наближається".

Також у місті почали встановлювати й новорічні декорації. Зокрема, в цей день їх помітили на ліхтарях у парку Горького.



Декорації на ліхтарях у Харкові / Фото телеграму "Веха"

Слід зауважити, що це далеко не рекорд у ранніх різдвяних приготувань Харкова. У коментарях до публікації зазначили, що у 2020 році встановлення головної ялинки міста там починали з 29 жовтня.

Також готуються в столиці

На Софійській площі у Києві також розпочали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Однак про це повідомили ще 29 вересня.

Тоді там зайнялися підготовкою декорацій, гірлянд та іграшок. Про це написали відповідальні за облаштування святкових локацій. Ялинку ж у центрі столиці почали встановлювати 1 листопада.

Розташування площі Свободи в Харкові, де встановлять ялинку / Карта google