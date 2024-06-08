Загинули на очах у тата: у Харкові попрощалися з мамою і дочкою, яких вбили росіяни в Епіцентрі

8 червня 2024, 15:30
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У Харкові попрощалися з Іриною та Марією Мироненко. Мати та 12-річна донька загинули внаслідок російського удару по "Епіцентру" 25 травня.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, сьогодні відбулося емоційно складне прощання. Більш ніж сотня людей провели в останню путь маму та 12-річну доньку, які загинули внаслідок російського удару по "Епіцентру".

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Все сталося у батька на очах

Сім'я Мироненків займалася благодійністю та волонтерством. Ірина співала у церковному хорі та волонтерила. 12-річна Марія також допомагала людям.

Трагедія сталася буквально на очах у батька. Він з останніх сил розбирав завали, внаслідок чого зазнав серйозних опіків. Усі сподівалися, що Ірина та Марія таки вижили.

Юра (батько – 24 Канал) сказав, що вони загинули у нього на очах. В нас була надія, що може він це у стані шоку сказав. Ми до останнього молилися. Юра усіма силами намагався врятувати свою сім'ю. Ці завали були занадто великими. Він намагався розгребти завали і отримав серйозні опіки рук та голови. Також були осколки. Важко говорити, що Ірини та Марії вже немає. Нема цього розуміння,
– розповіла подруга родини Анна Кириченко.

У Харкові попрощалися з Іриною та Марією Мироненко / Скриншот з відео

Сім'я ще з початку повномасштабного вторгнення волонтерила. Дівчинка Марія на рівних з дорослими допомагала людям. Вона роздавала харчування дітям, мамам та усім тим, хто потребував допомоги.

Удар по "Епіцентру": коротко

  • Російські окупанти 25 травня вдарили по "Епіцентру" в Харкові. Пожежу гасили близько 16 годин. Відомо, що окупанти вдарили бомбами УМПБ Д-30.
  • Пошукові роботи завершили 29 травня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поліція ідентифікувала усі 19 тіл загиблих. Росіяни вбили 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв був і 17-річний хлопець. Ще 54 людини зазнали поранень.
  • Внаслідок російського удару по "Епіцентру" загинула колишня веслувальниця Оксана Скрипань. Спортсменці було 47 років. У неї залишилася донька Даша.

Автор: Петро Синєокий