Загинули на очах у тата: у Харкові попрощалися з мамою і дочкою, яких вбили росіяни в Епіцентрі

У Харкові попрощалися з Іриною та Марією Мироненко. Мати та 12-річна донька загинули внаслідок російського удару по "Епіцентру" 25 травня.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, сьогодні відбулося емоційно складне прощання. Більш ніж сотня людей провели в останню путь маму та 12-річну доньку, які загинули внаслідок російського удару по "Епіцентру".

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Все сталося у батька на очах

Сім'я Мироненків займалася благодійністю та волонтерством. Ірина співала у церковному хорі та волонтерила. 12-річна Марія також допомагала людям.

Трагедія сталася буквально на очах у батька. Він з останніх сил розбирав завали, внаслідок чого зазнав серйозних опіків. Усі сподівалися, що Ірина та Марія таки вижили.

Юра (батько – 24 Канал) сказав, що вони загинули у нього на очах. В нас була надія, що може він це у стані шоку сказав. Ми до останнього молилися. Юра усіма силами намагався врятувати свою сім'ю. Ці завали були занадто великими. Він намагався розгребти завали і отримав серйозні опіки рук та голови. Також були осколки. Важко говорити, що Ірини та Марії вже немає. Нема цього розуміння,

– розповіла подруга родини Анна Кириченко.

У Харкові попрощалися з Іриною та Марією Мироненко / Скриншот з відео

Сім'я ще з початку повномасштабного вторгнення волонтерила. Дівчинка Марія на рівних з дорослими допомагала людям. Вона роздавала харчування дітям, мамам та усім тим, хто потребував допомоги.

Удар по "Епіцентру": коротко