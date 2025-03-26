У Харкові було щонайменше 15 вибухів: ворог масовано атакував місто, є постраждалі

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинився Харків.

Росія ввечері 26 березня вдарила по Харкову. Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову міста Ігоря Терехова.

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У місті було гучно

У Харкові ввечері пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про ударних безпілотників курсом на місто.

Згодом Ігор Терехов написав про вибухи. Також він уточнив, що у місті зафіксували приліт.

Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом є ще ворожі БпЛА. Будьте обережні,

– написав він.

У місті пролунав другий вибух. За словами Терехова, він був ближчим до центральної частини міста. Над містом ще кружляють ударні ворожі дрони.

Згодом ворог продовжив обстрілювати місто. Голова Харківської ОВА повідомив, що там пролунало щонайменше 15 вибухів.

Що відомо про постраждалих

У Харкові внаслідок ударів постраждала 12-річна дівчинка. Її госпіталізували. На Харківщині дрон поцілив у житловий будинок і там постраждала 14-річна дівчинка.

Відповідно до інформації Ігоря Терехова, за останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми БпЛА.

Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова,

– написав він.

Інформація може змінюватись.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоч би скористатися правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.