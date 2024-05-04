У Харкові прогриміли вибухи: це вже вчетверте за день

Окупанти знову вдарили по Харкову. У місті чути вибухи.

Сьогодні росіяни вже неодноразово били по Харкову. Внаслідок ворожого "прильоту" у місті спалахнула потужна пожежа на виробничому підприємстві, поранення дістали кілька його працівників.

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Ворог знову б'є по Харкову

Близько 21:15 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян бути обережними.

Голова ОДА Олег Синєгубов повідомив про черговий "приліт". Посадовець зазначив, що профільні служби виїхали на огляд місця влучання.

Тим часом місцеві пабліки публікують фото Харкова після вибухів. Видно, як над містом піднялися клуби диму.

Вечірній Харків після вибухів / Фото соцмережі

Слід зауважити, що за 5 хвилин до того, як у Харкові пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

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