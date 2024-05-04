У Харкові прогриміли вибухи: це вже вчетверте за день
Окупанти знову вдарили по Харкову. У місті чути вибухи.
Сьогодні росіяни вже неодноразово били по Харкову. Внаслідок ворожого "прильоту" у місті спалахнула потужна пожежа на виробничому підприємстві, поранення дістали кілька його працівників.
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Ворог знову б'є по Харкову
Близько 21:15 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян бути обережними.
Голова ОДА Олег Синєгубов повідомив про черговий "приліт". Посадовець зазначив, що профільні служби виїхали на огляд місця влучання.
Тим часом місцеві пабліки публікують фото Харкова після вибухів. Видно, як над містом піднялися клуби диму.
Вечірній Харків після вибухів / Фото соцмережі
Слід зауважити, що за 5 хвилин до того, як у Харкові пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння зі сходу.
Окупанти цілий день не залишила Харків у спокої: що відомо
- Тривожити харків'ян ворог почав ще вночі – він запустив "Шахеди". Внаслідок дронової атаки у місті сталися 3 пожежі. Попередньо, постраждали 4 особи, з них одна дитина. Троє жінок та 13-річний підліток. Ігор Терехов зауважив, що усі "прильоти" були по цивільній інфраструктурі.
- Вже вдень 14:41 жителі Харкова чули вибух. Росіяни запускали КАБи.
- Внаслідок удару керованими авіабомбами по селу Черкаські Тишки Харківського району постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізовано до медичної установи.
- Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району – спалахнув будинок та господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік.
- О 16:21 мер міста повідомив про чергові вибухи у Харкові. Відомо, що внаслідок "прильоту" сталася сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району міста. Шість працівників поранені. Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Поруч із підприємством спалахнуло приватне домоволодіння.
- Попередньо, ворог міг вдарити С-300 з Бєлгородської області.