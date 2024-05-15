У Харкові прогримів вибух: ворог атакував центральну частину міста

Росіяни продовжують атакувати українські міста, наражаючи на небезпеку людей. Зокрема, чули вибух у Харкові.

У середу, 15 травня, пролунав потужний вибух у Харкові. Сталося це після оголошення повітряної тривоги та попереджання про небезпеку. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав інформацію з різних джерел.

Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" для України

Вибух у Харкові: що відомо

Близько 19:11 у Харківській області жителі чули сирени повітряної тривоги. Уже о 19:59 журналісти повідомили, що чули потужний вибух в обласному центрі.

Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник уточнив, що працює українська протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Вартові неба працюють – не покидайте укриття та не знімайте їх роботу,

– йдеться у повідомленні.

Водночас мер Ігор Терехов написав, що, за попередньою інформацією, вчергове фіксують приліт по району щільної житлової забудови.

З'ясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування,

– наголосив міський голова.

Після цього голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по центральній частині Харкова. Він констатував, що щонайменше одна людина постраждала.

Атака на Харків 14 травня

14 травня, росіяни завдали удару по центральній частині Харкова, влучивши в багатоповерхівку. Інформацію про атаку та її наслідки публікували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури та на інших офіційних ресурсах.

Внаслідок обстрілу постраждало 20 мирних жителів, серед яких шестеро чоловіків, 11 жінок та троє дітей. Пошкоджено значну кількість житлових та нежитлових об'єктів, зокрема торговий центр та навчальний заклад.

За попередніми даними, для атаки було використано уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас Д-30. Повітряні сили України попереджали про запуск російських керованих авіаційних бомб у напрямку Харкова перед атакою.

Загалом російські загарбники кожного дня завдають ударів по Харківщині, наражаючи на небезпеку життя цивільних. Українська влада неодноразово наголошувала на розслідуванні атак та притягненні воєнних злочинців до відповідальності. Своєю чергою, мирним жителям слід завжди спускатися в укриття та не ризикувати життям.



Що варто взяти зі собою в укриття під час тривоги / Інфографіка 24 Каналу