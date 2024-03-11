У Харкові прогримів вибух

У Харкові 11 березня близько 12:28 прогримів потужний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Попередньо у Повітряних силах попередили про імовірність застосування балістики та активність ворожої авіації.

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"Загроза застосування балістичного озброєння з південного та північно- східного напрямків в областях, де оголошена повітряна тривога", – ідеться у повідомленні ПС.

Також командування ПС зазначало, що зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією для Харківської та Донецької областей.

Крім того, російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють, що у небі видно сліди ракет. Вони публікують також відповідні фото.

Що відомо про влучання

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко заявив, що окупанти завдали двох ударів по околицях Дергачів. Він зазначив, що за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань внаслідок ворожих ударів немає.

"Прильоти прийшлися за межами міста", – зазначив Задоренко.

При цьому він наголосив, що небезпека залишається високою через активність російських розвідувальних безпілотників над територією громади та закликав дотримувати заходів безпеки й не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!

Росіян вдарили по Харкову двічі

Речник Дергачівської міськради Олександр Кулік повідомив, що Росія двічі вдарила по відкритій території за межами Дергачів, пише Суспільне Харків

"Попередньо, ударів завдали з балістики. Поранених і руйнувань, на щастя, немає. Над територією літають російські безпілотники, тому закликаємо жителів дотримуватися заходів безпеки", – говорить Кулік.

Вибухи у Запоріжжі

Крім того, о 12:34 було чути вибухи у Запоріжжі. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив два ракетні удари росіян по місту та району. Подробиць поки що немає.

Важливо! Попередньо моніторингові групи писали про активність пускових установок С-300 у Бєлгородській області Росії, а також пуски балістики з району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.