У Харкові прогримів вибух: росіяни вдарили КАБом
16 червня 2024, 23:54Читать новость на русском
У Харкові ввечері 16 червня стався вибух. За попередніми даними, російські війська вдарила КАБом.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, інформацію щодо місця влучання – уточнюють.
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Росіяни скинули авіабомбу
"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється – чи це передмістя, чи околиця Харкова", – повідомив Ігор Терехов.
На момент атаки в області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили о 23:04 повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
Вже о 23:48 у Харкові місцеві жителі повідомили про звуки вибухів.
Росіяни регулярно обстрілюють Харків
- 9 і 10 червня російські війська обстріляли місто керованими авіаційними бомбами. Під ударами перебували одразу декілька районів Харкова. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік.
- На околицях Харкова наразі виникло "кладовище" уламків російських ракет. Воно найбільше з тих, що є в Україні.