У Харкові прогримів вибух: росіяни вдарили КАБом

У Харкові ввечері 16 червня стався вибух. За попередніми даними, російські війська вдарила КАБом.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, інформацію щодо місця влучання – уточнюють.

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Росіяни скинули авіабомбу

"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється – чи це передмістя, чи околиця Харкова", – повідомив Ігор Терехов.

На момент атаки в області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили о 23:04 повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей

Вже о 23:48 у Харкові місцеві жителі повідомили про звуки вибухів.

Росіяни регулярно обстрілюють Харків