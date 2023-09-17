У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдруге за добу атакували місто

Після півночі у Харкові пролунало відразу кілька вибухів. За наявною інформацією, російські загарбники атакували місто балістичними ракетами.

На жаль, росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Після півночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Як розповідають місцеві кореспонденти, пролунало щонайменше чотири вибухи.

Читайте також У Росії заявили, що отримали крилаті ракети Х-БД: як це може вплинути на удари по Україні

Що відомо про ракетну атаку

О 00:27 у Харківській області пролунала повітряна тривога. Відразу ж моніторингові канали закликали мешканців перебувати в укриттях, адже ворог завдаватиме удару балістикою. Власне, тієї ж хвилини стало відомо про вибухи у місті.

О 00:28 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти б'ють по Харкову. Тож, він попрохав мешканців не покидати укриттів. Ще через кілька хвилин у своєму телеграмі написав міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що ворог удруге за добу атакує обласний центр.

Упродовж кількох хвилин росіяни здійснювали пуски ракет. Попередньо, мовиться про С-300. За різними даними окупанти запустили 5 чи 6 ракет, вибухів у Харкові пролунало 4.

Окупанти вкотре атакували Харків з Бєлгорода. Самі росіяни активно знімають та викладають на відео, як їхні ракети, якими мали б збивати інші повітряні цілі, б'ють по мирних мешканцях міста, яке вже зібралося спати.

Власне, у Повітряних силах о 00:30 попередили мешканців Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей про можливу атаку балістикою.

16 вересня росіяни вже били по Харкову

Тоді начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов заявив, що по місту били ракетами типу "Іскандер". Він зазначив, що на одному з місць прильотів утворилася семиметрова вирва. Також пошкоджені будинки, зруйновані стіни, вибиті шибки.

На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер-К",

– зазначив він.

Раніше глава ОВА Олег Синєгубов зазначав, що окупанти атакували ракетами С-300 Холодногірський район. Усього ворог завдав 5 ударів. За словами Синєгубова, поранені 5 мирних мешканців.