У Харкові пролунали вибухи: Росія скинула КАБ на житлову багатоповерхівку

Росія атакувала Харків КАБами пізно ввечері 21 вересня. Міський голова закликав містян бути обережними.

За попередньою інформацією, окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків 21 вересня

Ігор Терехов о 22:59 повідомив, що Росія атакувала Харків КАБами й в місті пролунали вибухи. Він закликав місцевих жителів бути обережними.

Однак згодом стало відомо, що окупанти поцілили по багатоповерхівці.

Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається,

– написав Терехов о 23:02.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, у Харкові є два влучання внаслідок обстрілу КАБами.

Голова ОВА Олег Синєгубов написав, що один із них – у Шевченківському районі.

На місця обстрілів виїхали екстрені служби.

Кореспонденти Суспільне згодом уточнили, що російська авіабомба поцілила в дерево біля входу до під'їзду житлової 16-поверхівки.

Біля під'їзду – десятки пошкоджених авто, кілька з них вибухнули та вигоріли вщент,

– мовиться в повідомленні.

Є постраждалі

О 23:27 Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці є щонайменше троє поранених. Однак за кілька хвилин кількість постраждалих швидко зросла до 12.

На жаль, це не остаточна інформація, тож їхня кількість ще може зрости. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери,

– написав Терехов о 23:30.

Він додав, що на місці прильоту горять кілька автівок, а у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. 60 мешканців постраждалого будинку евакуювали.

Варто зазначити, що станом на цю мить повітряна тривога оголошена у більшій частині України – росіяни запустили кілька груп "Шахедів" із різних напрямків.

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