Росіяни вкотре завдали удару по Харківщині: є загиблий
Вдень 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Ворог знову завдав ударів по регіону.
Про це повідомила місцева влада. Тривогу в Харківській області оголосили о 12:41, передає 24 Канал.
Важливо Влучання в будинки й загибель рятувальників: головне про російську атаку Харкова вночі 4 квітня
Росіяни не полишають терору Харківщини
Як уже повідомили вище, у Харкові та області о 12:41 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для низки областей та закликали українців пройти в укриття.
Близько о 12:50 у Харкові пролунав потужний вибух. Місцева влада повідомила, що окупанти завдають ударів, тому місцевим жителям варто залишатися в укриттях.
Харків та область: окупанти завдають ударів,
– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згодом в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що біля міста пролунало 2 вибухи. Вони були настільки потужні, що чули їх і в місті. Терехов додав, що через загрозу обстрілів призупинили роботи у будинках, які постраждали під час нічної атаки.
Синєгубов пізніше повідомив, що ворог завдав удару по Харківському району. На жаль, є загиблий.
О 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються,
– повідомив Синєгубов.
Уночі Харків атакували 15 "Шахедами"
- У ніч проти 4 квітня ворог атакував територію України 20 дронами-камікадзе типу "Шахед". 15 ударних безпілотників росіяни спрямували у напрямку Харківщини. Сили ППО змогли збити 11 "Шахедів", інші знищити не вдалося, оскільки вони атакували близько до російського кордону.
- Російські військові вдарили по цивільних будинках у Салтівському та Новобаварському районах міста. Під ударом опинилися як багатоповерхівки, так і приватні будинки.
- На жаль, у Харкові є загиблі. Так, загинуло 4 людини – троє рятувальників, які прибули на місце атаки ліквідовувати наслідки удару, але ворог повторно атакував "Шахедами", а також жінка. Також відомо про 12 поранених – усі вони перебувають у лікарні. Серед них є як важкопоранені, так і середнього й легкого ступенів.
- Ворог також вдарив по енергетичному об'єкту на Харківщині. Окрім того, під час ліквідації наслідків нічного обстрілу "Шахедами" постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Нині його стан оцінюють як середній – він госпіталізований.