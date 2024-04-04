Росіяни вкотре завдали удару по Харківщині: є загиблий

Вдень 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Ворог знову завдав ударів по регіону.

Про це повідомила місцева влада. Тривогу в Харківській області оголосили о 12:41, передає 24 Канал.

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Як уже повідомили вище, у Харкові та області о 12:41 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для низки областей та закликали українців пройти в укриття.

Близько о 12:50 у Харкові пролунав потужний вибух. Місцева влада повідомила, що окупанти завдають ударів, тому місцевим жителям варто залишатися в укриттях.

Харків та область: окупанти завдають ударів,

– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що біля міста пролунало 2 вибухи. Вони були настільки потужні, що чули їх і в місті. Терехов додав, що через загрозу обстрілів призупинили роботи у будинках, які постраждали під час нічної атаки.

Синєгубов пізніше повідомив, що ворог завдав удару по Харківському району. На жаль, є загиблий.

О 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються,

– повідомив Синєгубов.

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