У Харкові пролунав вибух: в області зафіксували приліт

У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Вибухи у Харкові пролунали близько о 12:19. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Дивіться також Росіяни намагаються спровокувати паніку: як харків'яни реагують на жорстокі обстріли міста

У Харкові вибух. Будьте обережні,

– закликав Терехов.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння о 12:17. Тривога тоді поширилася на Харківську, Сумську та Полтавську області.

Моніторингові телеграм-канали припускають, що по Харкову окупанти могли вдарити керованими зенітними ракетами типу С-300. Однак наголошуємо, що ця інформація є непідтвердженою. Офіційні дані згодом повідомлять представники місцевої влади.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували влучання. Ігор Терехов додав, що приліт був у близькому передмісті Харкова, у самому ж місті прильотів не було.

Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються,

– мовиться у повідомленні.

До слова, тривогу також оголошували на всій території України через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Ці аеробалістичні ракети становлять загрозу для всієї країни.

Уночі окупанти тероризували Харківщину "Шахедами"

У ніч проти 30 січня окупанти атакували територію України "Шахедами". Усього російська армія запустила 35 дронів-камікадзе, з яких щонайменше 6 – атакували Зміїв на Харківщині.

Як повідомив Олег Синєгубов, унаслідок ворожої атаки було пошкоджено цивільне підприємство, а також приватні будинки. На жаль, відомо також про 2 постраждалих – чоловіки 52 та 61 року.

Один ногу зламав, інший – відбувся легким переляком, він поїхав додому. Пошкоджені 6 вікон у приватному секторі, працюють комунальні служби. Людям запропонували на час робіт переїхати у комунальний заклад, бо там тепло. В однієї з родин, яка лишилася без вікон, двоє дітей, вони вночі переїхали,

– розповів голова Змієва Голодніков.