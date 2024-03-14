У Харкові пролунав вибух: в Україні загроза балістики
Вдень 14 березня в Україні лунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові жителі міста чули вибух.
Повітряну тривогу оголосили у зв'язку із загрозою балістики.
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В Харкові чутно звук вибуху
У Харкові вдень у четвер, 14 березня, пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" о 12:38.
У Харкові чутно вибух, ймовірно, – за межами міста,
– йдеться в повідомленні.
Повітряну тривогу в Харкові оголосили ще об 11:31.
О 12:34 в Повітряних силах України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
А вже через 4 хвилини стало відомо про вибух у Харкові.
Наразі інші деталі про вибух у місті невідомі.
Харків в ніч на 14 березня був під атакою "Шахедів" та балістики
- Уночі 14 березня росіяни вкотре запустив БпЛА типу "Шахед" у спробі завдати шкоди українцям. Під атаку ворога потрапила Харківська область.
- Згодом місцева влада повідомила про наслідки російської атаки. "Удар "Шахеда" по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", – розповів мер Харкова Ігор Терехов.
- Незабаром глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Шевченківський район Харкова ракетою С-300. Вже станом на 5:57 очільник ОВА запевнив, що постраждалих немає. Він зазначив про пошкодження нежитлових цивільних приміщень.