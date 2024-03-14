У Харкові пролунав вибух: в Україні загроза балістики

Вдень 14 березня в Україні лунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові жителі міста чули вибух.

Повітряну тривогу оголосили у зв'язку із загрозою балістики.

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В Харкові чутно звук вибуху

У Харкові вдень у четвер, 14 березня, пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" о 12:38.

У Харкові чутно вибух, ймовірно, – за межами міста,

– йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили ще об 11:31.

О 12:34 в Повітряних силах України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

А вже через 4 хвилини стало відомо про вибух у Харкові.

Наразі інші деталі про вибух у місті невідомі.

Харків в ніч на 14 березня був під атакою "Шахедів" та балістики