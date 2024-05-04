У Харкові пролунав вибух
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, вже вкотре ворог атакував Харків.
Зранку 4 травня в Харкові пролунав вибух. Вночі місто опинилось під ударом ворожих БпЛА типу "Шахед".
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В області – повітряна тривога
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про вибухи Харкові. Наразі жодних деталей невідомо.
Перед цим Повітряні сили попередили про те, що спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Крім цього, там сповіщали також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Росія постійно криє вогнем прифронтові території. Зокрема, під постійними обстрілами перебуває Харків.
Росіяни мають план захоплення Харкова
- У Росії є плани можливого захоплення двох міст – Харкова і Сум. Однак в ЗСУ не знають, наскільки ці плани серйозні й чи можуть росіяни їх реалізувати. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times сказав, що росіяни справді хочуть захопити Харків або Суми. Про це свідчать дані українських спецслужб.
- За словами Павлюка, наразі незрозуміло, чи здатні росіяни реалізувати плани захоплення Харкова або Сум.
- Він пояснив, що наші спецслужби розповіли, що росіяни дійсно мають план захоплення Харкова та Сум, однак невідомо. чи можуть вони їх реалізувати тими силами, які перебувають у їхньому розпорядженні.