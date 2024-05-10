У Харкові пролунав вибух

Ввечері 10 травня у Харкові знову чули вибухи. Росіяни не припиняють терор цивільного населення.

Зазначимо, що з самого ранку на кордоні Харківської області тривають бої. Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни намагаються контратакувати у цьому регіоні. Однак ЗСУ відбивають атаки ворога.

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Вибух у Харкові

О 20:08 у Харкові чули вибух.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Харківській області триває вже більш як 11 годин поспіль – з 09:03. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що останні 48 годин у регіоні сирени лунали сумарно більш як 30 годин. Він додав, що ворог застосовує всю номенклатуру зброї.

Що відбувається у Харківській області