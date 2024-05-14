У Харкові пролунали вибухи: ворог вдарив по житловій забудові
Джерело:Ігор Терехов
Місцеві жителі Харкова повідомили про звуки вибухів. Повітряна тривога у місті оголошена вже декілька годин.
Згодом вибухи у місті підтвердили у мерії та ОВА. Жителів регіону закликали бути обережними.
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Ворог атакував Харків
Після обіду 14 травня у Харкові вдруге за день було гучно. Ворог вкотре завдав ударів по регіону. Про перші вибухи повідомили о 16:07, однак згодом вони повторилися.
Знову удар по району житлової забудови – навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється,
– написав мер міста.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали удару саме по місту.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Щодо руйнувань дані встановлюються,
– сказав він.
Тоді ж глава ОВА попередив, що можливі повторні удари. І приблизно у ту ж хвилину мер міста повідомив про те, що знову лунають вибухи.
Росія обстріляла житлову забудову в центрі міста
О 16:23 Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова.Важливо! В ОВА наголосили, що загроза повторних пусків все ще залишається.
Згодом Ігор Терехов розповів, що стало відомо про удар по житловій багатоповерхівці у центрі міста.
За даними військової адміністрації, інформації про постраждалих наразі немає. Триває огляд місць влучань.