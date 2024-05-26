У Харкові пролунав вибух
Джерело:Поліція Харківської області
Росіяни вкотре обстрілюють Харків. Повідомляється, що у місті чули вибухи.
Зауважимо, що вибух пролунав під час сигналу повітряної тривоги. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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У місті прогриміли вибухи
Поліція Харківської області орієнтовно о 16:53 повідомила, що вдень, 26 травня, у місті чути вибухи. Напередодні Повітряні сили застерігали про ракету у напрямку Харкова.
Водночас моніторингові канали також зазначали про загрозу застосування балістичного озброєння. Також фіксували активність ворожої тактичної авіації. Вже о 16:55 інформацію про вибух підтвердив і мер міста Ігор Терехов.
У Харкові було чутно вибух. Що це було і де саме – у місті чи в області – зʼясовуємо,
– йдеться у повідомленні міського голови.
Що відомо про вчорашній обстріл Харкова
- Вдень 25 травня росіяни вдарили по харківському "Епіцентру" боєприпасами типу УМПБ Д-30. Спалахнула потужна пожежа – у гіпермаркеті загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.
- Зазначається, що "Епіцентрі" під час удару було до 200 людей. Приблизно половина встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Тобто приблизно 100 осіб було у приміщенні під час удару.
- У поліції Харківщини також показали відео зсередини "Епіцентру" в момент прильоту. За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами.
- Пізніше Харків вкотре опинився під ударом ворога. Спершу Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали центральні райони міста. Згодом він додав, що влучання могло статися у районі щільної житлової забудови.