У Харкові пролунав вибух

Росіяни вкотре обстрілюють Харків. Повідомляється, що у місті чули вибухи.

Зауважимо, що вибух пролунав під час сигналу повітряної тривоги. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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У місті прогриміли вибухи

Поліція Харківської області орієнтовно о 16:53 повідомила, що вдень, 26 травня, у місті чути вибухи. Напередодні Повітряні сили застерігали про ракету у напрямку Харкова.

Водночас моніторингові канали також зазначали про загрозу застосування балістичного озброєння. Також фіксували активність ворожої тактичної авіації. Вже о 16:55 інформацію про вибух підтвердив і мер міста Ігор Терехов.

У Харкові було чутно вибух. Що це було і де саме – у місті чи в області – зʼясовуємо,

– йдеться у повідомленні міського голови.

Що відомо про вчорашній обстріл Харкова

Вдень 25 травня росіяни вдарили по харківському "Епіцентру" боєприпасами типу УМПБ Д-30. Спалахнула потужна пожежа – у гіпермаркеті загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.

Зазначається, що "Епіцентрі" під час удару було до 200 людей. Приблизно половина встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Тобто приблизно 100 осіб було у приміщенні під час удару.

У поліції Харківщини також показали відео зсередини "Епіцентру" в момент прильоту. За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами.

Пізніше Харків вкотре опинився під ударом ворога. Спершу Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали центральні райони міста. Згодом він додав, що влучання могло статися у районі щільної житлової забудови.