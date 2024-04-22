Упала прямо на очах: моторошний момент руйнування телевежі у Харкові потрапив на відео
Джерело:Мінкульт України
Росія 22 квітня завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок цього у місті була зруйнована телевежа.
У мережу також виклали відео з падінням телевежі у Харкові. Раніше повідомляли, що окупанти уразили об'єкт телевізійної інфраструктури під час останнього обстрілу міста.
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У мережі з'явилося відео, як впала телевежа у Харкові
У Міністерстві культури та інформаційної політики поширили відео, де можна побачити, як після російської атаки зруйнувалася телевежа у місті Харків. На кадрах видно, як вежа буквально "склалася" і з неї упав шпиль.
Відео з падінням телевежі у Харкові / Відео з телеграм-каналу Мінкульту України
Також саму телевежу огорнула чорна густа хмара диму. Після падіння шпилю на відео можна почути гучний звук, який нагадує вибух.
У Мінкульті зазначили, що Росія подібними атаками прагне залякати та занурити Україну в інформаційний вакуум.
Вони бояться правди про війну та хочуть змусити нас замовчати. Але весь світ знає, що це країна-терорист, і правда про всі її злочини ніколи не буде забута,
– наголосили у міністерстві.
Варто зазначити, що, за даними Харківської обласної прокуратури, попередньо удар було здійснено ракетою Х-59. На місцях працюють відповідні екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Росіяни обстріляли телевежу у Харкові
- У Харкові 22 квітня близько 16:37 почули вибухи. Тривога у місті до цього тривала вже близько півтори години, а гучні звуки пролунали в місті повторно.
- У Харківській обласній військовій адміністрації зазначили, що ворог поцілив по об'єкту телевізійної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих, адже під час тривоги співробітники були в укритті.
- Водночас внаслідок російської атаки у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Журналісти також показали фото наслідків атаки по телевежі у Харкові після удару. Сама телевізійна вежа розламалася навпіл і зазнала дуже серйозних руйнувань.