Упала прямо на очах: моторошний момент руйнування телевежі у Харкові потрапив на відео

Росія 22 квітня завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок цього у місті була зруйнована телевежа.

У мережу також виклали відео з падінням телевежі у Харкові. Раніше повідомляли, що окупанти уразили об'єкт телевізійної інфраструктури під час останнього обстрілу міста.

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У мережі з'явилося відео, як впала телевежа у Харкові

У Міністерстві культури та інформаційної політики поширили відео, де можна побачити, як після російської атаки зруйнувалася телевежа у місті Харків. На кадрах видно, як вежа буквально "склалася" і з неї упав шпиль.

Відео з падінням телевежі у Харкові / Відео з телеграм-каналу Мінкульту України

Також саму телевежу огорнула чорна густа хмара диму. Після падіння шпилю на відео можна почути гучний звук, який нагадує вибух.

У Мінкульті зазначили, що Росія подібними атаками прагне залякати та занурити Україну в інформаційний вакуум.

Вони бояться правди про війну та хочуть змусити нас замовчати. Але весь світ знає, що це країна-терорист, і правда про всі її злочини ніколи не буде забута,

– наголосили у міністерстві.

Варто зазначити, що, за даними Харківської обласної прокуратури, попередньо удар було здійснено ракетою Х-59. На місцях працюють відповідні екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Росіяни обстріляли телевежу у Харкові