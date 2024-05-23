У Харкові росіяни влучили по друкарні видавництва "Віват": в момент прильоту там були люди
Під час обстрілу Харкова 23 травня росіяни вдарили по друкарні книжкового видавництва "Віват". Там почалась сильна пожежа.
Про те, що прилетіло у видавництво "Віват", у книжковій спільноті публічно прокоментувала генеральна директорка Юлія Орлова.
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Росіяни влучили по друкарні "Віват"
Раніше в ХОВА повідомили про те, що росіяни вдарили по цивільному підприємству, яке займається друком. Гендиректорка "Віват" Юлія Орлова у книжковій спільноті написала, що це їхня друкарня. Жінка розповіла, що на виробництві сильна пожежа – наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.
Кілька днів тому Юлія Орлова писала про те, що друкарні у Харкові працюють попри обстріли й величезний брак персоналу. Вона закликала передзамовників до розуміння, оскільки друк затримується через складні умови.Редакція 24 Каналу висловлює співчуття друкарні "Віват", а також рідним та близьким постраждалих.
Що відомо про обстріл Харкова
- Близько 10 ранку росіяни обстріляли місто. Стало відомо, що ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні.
- Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області. У будівлі друкарні почалась серйозна пожежа.
- Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 11 поранених. Однак людей продовжують шукати під завалами.
- Попередньо, окупанти здійснили обстріл ракетами С-300 або С-400. Однак точний вид озброєння фахівці встановлять після вилучення уламків.
- Володимир Зеленський назвав цей удар "надзвичайно жорстоким". Він наголосив, що Росія користується тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки ворога біля своїх кордонів.