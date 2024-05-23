У Харкові росіяни влучили по друкарні видавництва "Віват": в момент прильоту там були люди

23 травня 2024, 12:10
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Під час обстрілу Харкова 23 травня росіяни вдарили по друкарні книжкового видавництва "Віват". Там почалась сильна пожежа.

Про те, що прилетіло у видавництво "Віват", у книжковій спільноті публічно прокоментувала генеральна директорка Юлія Орлова.

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Росіяни влучили по друкарні "Віват"

Раніше в ХОВА повідомили про те, що росіяни вдарили по цивільному підприємству, яке займається друком. Гендиректорка "Віват" Юлія Орлова у книжковій спільноті написала, що це їхня друкарня. Жінка розповіла, що на виробництві сильна пожежа – наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.


Скриншот зі спільноти

Кілька днів тому Юлія Орлова писала про те, що друкарні у Харкові працюють попри обстріли й величезний брак персоналу. Вона закликала передзамовників до розуміння, оскільки друк затримується через складні умови.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття друкарні "Віват", а також рідним та близьким постраждалих.

Що відомо про обстріл Харкова

  • Близько 10 ранку росіяни обстріляли місто. Стало відомо, що ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні.
  • Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області. У будівлі друкарні почалась серйозна пожежа.
  • Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 11 поранених. Однак людей продовжують шукати під завалами.
  • Попередньо, окупанти здійснили обстріл ракетами С-300 або С-400. Однак точний вид озброєння фахівці встановлять після вилучення уламків.
  • Володимир Зеленський назвав цей удар "надзвичайно жорстоким". Він наголосив, що Росія користується тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки ворога біля своїх кордонів.

Автор: Анастасія Кушпіт