СБУ затримала в Харкові ворожого коригувальника, який планував удар по спецпризначенцях ГУР

Ворожий інформатор намагався виявити розташування військових Головного управління розвідки. В СБУ розповіли, ким був коригувальник російських ракетно-бомбових ударів та куди саме намагався скерувати ворожий удар.

Ворожий поплічник намагався знайти, де розташований спецпідрозділ "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Окупанти сподівались скерувати на наших спецпризначенців балістичні ракети та керовані авіаційні бомби КАБ-500.

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Деталі затримання ворожого коригувальника

Навідник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати. СБУ одразу ж затримала його у власному помешканні та вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв'язку з російськими спецслужбовцями.

Крім того, співробітники Служби безпеки провели заходи, які убезпечили місто від нової атаки з повітря.

Ким виявився російський навідник та як діставав інформацію

Ворожим поплічником виявився місцевий мешканець, ідеологічний прихильник ворожої ідеології. На початку квітня він вже співпрацював з окупантами через соцмережі, де публікував антиукраїнські коментарі. Щоб зібрати розвіддані, зрадник обходив територію міста та відстежував місця базування наших військових. Також зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів ТРЦ, в якому працював продавцем.

Слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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