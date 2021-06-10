Відповідне рішення Харківський суд ухвалив 10 червня. Протиправним визнали рішення міської ради від 24 лютого 2021.
Раніше У Харкові проспект Григоренка втретє перейменували на Жукова: деталі
Суд задовольнив першу частину позову
Служителі Феміди задовольнили першу частину позову – щодо самого перейменування. У решті – відмовили. Судові витрати стягнуть з Харківської міськради. Проте позивач Ігор Черняк наголосив, що інші позовні вимоги стосувались технічних аспектів.
Тепер сторони можуть подати апеляцію.
Що відомо про перейменування проспекту Жукова
- Проспект Григоренка вже втретє перейменували на проспект Жукова. Таке рішення ухвалили харківські депутати 24 лютого 2021 року.
- За перейменування проспекту були 57 депутатів, 16 – проти, ще 6 – утрималися.
- Рішення одразу вирішили оскаржити представники "Європейської Солідарності", "Свободи" та "Блоку Юлії Світличної "Разом". Суд відхилив прохання про військову експертизу.
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