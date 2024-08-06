У Харкові вибухи: окупанти знову завдають ударів

6 серпня 2024, 00:37
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Джерело:

Ігор Терехов

У ніч на 5 серпня в Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники вкотре атакують область.

Про це заявила місцева влада. Що вже відомо про чергову атаку бійців Путіна, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака на Харків сьогодні вночі

Вибухи у Харкові пролунали близько 00:33. Ігор Терехов підтвердив, що в місті гучно.

Було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні у будь-якому випадку,
– наголосив міський голова.

Вибухи вже прокоментував і начальник Харківської ОВА.

Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!
– закликав Олег Синєгубов.

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Автор: Юлія Муріна