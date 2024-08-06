У Харкові вибухи: окупанти знову завдають ударів
6 серпня 2024, 00:37Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
У ніч на 5 серпня в Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники вкотре атакують область.
Про це заявила місцева влада. Що вже відомо про чергову атаку бійців Путіна, передає 24 Канал.
Дивіться також "Іскандер-М" або KN-23: у КМВА сказали, чи є руйнування в Києві внаслідок російської атакиДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Атака на Харків сьогодні вночі
Вибухи у Харкові пролунали близько 00:33. Ігор Терехов підтвердив, що в місті гучно.
Було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні у будь-якому випадку,
– наголосив міський голова.
Вибухи вже прокоментував і начальник Харківської ОВА.
Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!
– закликав Олег Синєгубов.
Читайте також На Полтавщині пролунали вибухи під час тривогиЗверніть увагу! Окупанти запустили "Шахеди". Повітряна тривога в Україні триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укриттях.