Здавалось, що відновити неможливо: у Харкові запрацював басейн, який росіяни знищили у 2022 році

У Харкові поновив роботу комплекс "Акварена", який російські окупанти розбомбили на початку повномасштабної війни. Здавалося, що його було неможливо відновити.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, у Харкові намагаються відновити роботу різні заклади, попри регулярні обстріли з боку Росії.

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"Акварена" знову працює

"Акварена" – великий спортивний комплекс, де роками готували спортсменів з плавання. Там тренувалися учасники і олімпійських, і паралімпійських ігор. Це – знакове місце для багатьох спортсменів у Харкові.

Наслідки прильотів по "Акварені" / Скриншот 24 Каналу

Росіяни вдарили по комплексу у березні 2022 року / Фото Сергій Болвінов

Ще минулого року здавалося, що басейн не вдасться відновити. Але вже зараз за допомогою меценатів комплекс знову запрацював. Буквально днями там поновилися заняття. Це надзвичайно важливо, адже багато харківських спортсменів не мали такої тренувальної бази. Вони були змушені їздити по інших регіонах.

Було дуже велике пошкодження. Впала бомба на 12-метровий проліт. Вона проламала перекриття та два поверхи. Це все заливало дощами. Повністю зруйнувало котельню. А вона – "серце" цього комплексу. Були пошкоджені складські приміщення. Я вважав, що відновити його неможливо. Але вдалося зробити диво,

– сказав автор проєкту басейну Юрій Фрайфельд.

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Ситуація на Харківщині: коротко