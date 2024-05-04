Пожежу гасять 3 години, дим видно за 10 кілометрів: моторошні фото з місця влучання по Харкову

Увечері 4 травня росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова. Влучили у приватне цивільне підприємство, також зайнявся приватний будинок. Стовп чорного диму було видно за десять кілометрів від місця удару.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова зробила фото та відео з місця події. Вони справді страшні, адже будівлі повністю охоплені вогнем. У ДСНС уточнили, що площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів. Відомо, що постраждали шестеро людей.

Дивіться також У Харкові прогримів вибух: це вже вчетверте за день

Страшна пожежа в Харкові

Ми були на кухні, коли як бахнуло. Думала, що в когось вибухнув газовий балон. Вікна були привідкриті на провітрювання, тому все було добре чути. Я навіть не встигла злякатися. Ми самі з Кам'янки, з-під Ізюму, тільки три дні, як приїхали. Думали, що тут спокійніше,

– розповіла кореспондентці 24 Каналу місцева мешканка.

Пожежа в Індустріальному районі Харкова 4 травня: дивіться відео

Із фото стає зрозуміло, що будівля цілковито охоплена вогнем.

У Харкові горить будівля після обстрілу 4 травня 2024 / Фото 24 Каналу

Власне, споруда вигоріла вщент.

Від будівлі у Харкові майже нічого не залишилося / Фото 24 Каналу

Дим, який піднявся від займання, має моторошний вигляд. Його помітно здалеку, він буквально клубочиться.

Дим від пожежі в Харкові / Фото 24 Каналу

Яка ситуація в Харкові зараз

Близько дев'ятої вечора у ДСНС повідомили, що досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад сто рятувальників. Ці цифри дають уявлення про масштаби пожежі.

Суспільне навело дані, що рятувальники намагаються загасити вогонь на підприємстві майже три години. Із території підприємства полум'я перекинулося на приватне подвір'я поруч, де вщент вигоріла лазня. На щастя, немає загрози того, що вогонь пошириться далі.

Удар по Харкову – воєнний злочин

У Харківській обласній прокуратурі розповіли про наслідки обстрілу Індустріального району міста.

Там повідомили, що Росія завдала удару по цивільному підприємству, яке виготовляє продукти харчування. На жаль, було травмовано працівників підприємства, які були на роботі. Також пошкоджено виробничі приміщення.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Прокурори та слідчі поліції фіксують воєнний злочин, розпочато кримінальне провадження. Тип озброєння, яке окупанти задіяли для обстрілу, ще встановлюють. Попередньо, це ракета типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.