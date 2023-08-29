На руїнах, що пам'ятають все: в Харкові вшанували загиблих захисників тероборони
У Харкові вшанували військових з тероборони, які загинули 2 березня 2022 року від російських авіабомб. Тоді окупанти влучили в одне з місць дислокації ТрО.
Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України. А в Харкові провели богослужіння на місці, де 2 березня загинули та зазнали поранень військові з Харківської бригади територіальної оборони.
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Тоді окупанти запустили авіабомби по одному з місць дислокації військових з тероборони. У цій будівлі бійці набували навичок ще перед повномасштабним вторгненням. А згодом, 24 лютого, тут були черги з добровольців.
Як у Харкові вшанували військових з ТрО, які загинули 2 березня 2022 року: дивіться відео
Будівля повністю знищена
На початку повномасштабного вторгнення окупанти активно запускали ракети та авіабомби по Харкову. Це був один із найстрашніших моментів у війні для місцевих жителів.
Командування передбачало, що окупанти можуть завдати удари по цьому місцю дислокації ТрО. Військових почали відводити, але все ж жертви внаслідок удару були.
Він пішов в перші дні з самого ранку. Я була в окупації. Навіть не знала, що він загинув. Вона (його дочка – 24 Канал) дуже його любила. Каже, що сниться їй часто. Дуже складно,
– розповіла мати загиблого солдата Дениса Соколенка – Лідія Іванівна.
Зараз в будівлі нічого немає. Там розмістили дерев'яний хрест. А побратими та рідні сподіваються, що на цьому місці встановлять обеліск або ж пам'ятну дошку про загиблих військових Харківської бригади територіальної оборони.
В Україну повернули тіла 84 загиблих героїв
- 29 серпня Україна змогла повернути тіла 84 загиблих військових з тимчасово окупованих території. Після ідентифікації їх передадуть сім'ям, щоб вони могли гідно та з почестями поховати героїв.
- Над поверненням працювали представники Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці разом з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ та іншими силовими структурами, відомствами і міжнародними організаціями
- Відомо, що 4 серпня вдалося повернути тіла ще 44 загиблих українських захисників. Репатріація тіл українських військових також відбулася із тимчасово окупованих територій України.