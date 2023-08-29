На руїнах, що пам'ятають все: в Харкові вшанували загиблих захисників тероборони

У Харкові вшанували військових з тероборони, які загинули 2 березня 2022 року від російських авіабомб. Тоді окупанти влучили в одне з місць дислокації ТрО.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України. А в Харкові провели богослужіння на місці, де 2 березня загинули та зазнали поранень військові з Харківської бригади територіальної оборони.

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Тоді окупанти запустили авіабомби по одному з місць дислокації військових з тероборони. У цій будівлі бійці набували навичок ще перед повномасштабним вторгненням. А згодом, 24 лютого, тут були черги з добровольців.

Як у Харкові вшанували військових з ТрО, які загинули 2 березня 2022 року: дивіться відео

Будівля повністю знищена

На початку повномасштабного вторгнення окупанти активно запускали ракети та авіабомби по Харкову. Це був один із найстрашніших моментів у війні для місцевих жителів.

Командування передбачало, що окупанти можуть завдати удари по цьому місцю дислокації ТрО. Військових почали відводити, але все ж жертви внаслідок удару були.

Він пішов в перші дні з самого ранку. Я була в окупації. Навіть не знала, що він загинув. Вона (його дочка – 24 Канал) дуже його любила. Каже, що сниться їй часто. Дуже складно,

– розповіла мати загиблого солдата Дениса Соколенка – Лідія Іванівна.

Зараз в будівлі нічого немає. Там розмістили дерев'яний хрест. А побратими та рідні сподіваються, що на цьому місці встановлять обеліск або ж пам'ятну дошку про загиблих військових Харківської бригади територіальної оборони.

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