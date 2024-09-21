Харків'янин двічі за день постраждав від російських обстрілів: куди бив ворог
Росія 20 та 21 вересня атакувала Харків. Ворог безперервно здійснює удари по місту, через це страждають мешканці та руйнується цивільна інфраструктура.
Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що Харків у ніч на 21 вересня пережив кілька масованих атак авіацією. Під ударом опинився промисловий та приватний сектори міста.
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Чим бив ворог
Кореспондентка з Харкова зазначила, що Росія атакувала переробленими ФАБами. Ця зброя модернізована так, щоб бити по вказаних цілях.
У приватному секторі пошкоджено понад 6 будинків. Є люди, які звернулися за допомогою до медиків. Цей удар – черговий прояв тероризму, щоб залякати, вбити та поранити людей,
– сказала вона.
Вночі Росія вдарила і по медзакладу. Це був уже не перший удар по тій лікарні. Нещодавно її відремонтували, однак російська ракета пошкодила будівлю знову.
В одній із палат лежав чоловік, який постраждав під час денного обстрілу Харкова. Вдруге його було поранено вже опівночі – дуже сильно посікло склом. Він один із чотирьох пацієнтів, які постраждали в лікарні,
– зазначила Анна Черненко.
У правоохоронних органах сказали, що удар по Харкову, ймовірно, було нанесено ФАБ-250. У районі міста, де постраждали люди немає жодних військових об'єктів. Можна зробити висновок, що ціллю була саме цивільна інфраструктура.
Також у поліції зауважили, що ворог останнім часом завдає ударів саме у вихідні, коли найчастіше виникає скупчення людей.
Важлива безпека
Кореспондентка закликала харків'ян бути максимально обережними, мати при собі засоби першої медичної допомоги, адже невідомо, коли й де Росія завдасть наступного удару. Крім цього важливо знати, у яке найближче укриття можна піти під час повітряної тривоги.
Останні найбільш криваві та трагічні удари по житлових багатоповерхівках, парках чи торгових центрах ставались у вихідні. Росіяни зосереджуються на місцях, де можуть бути масові скупчення людей, – наголосила Черненко.