В окупованому Харцизьку триває потужна пожежа: чути звуки детонації

У тимчасово окупованому Харцизьку, що на Донеччині, помітили потужну пожежу. Попередньо, там лунають вибухи, схожі на детонацію ворожих боєприпасів.

Чи було влучання у ворожий склад боєприпасів – наразі з’ясовується. Про це інформує 24 Канал.

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У Харцизьку – сильна пожежа

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що у місті почалась потужна пожежа. Водночас там лунають звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Тому, ймовірно, було влучання у російських терористів.



Пожежа у Харцизьку / фото із соцмереж



Наслідки пожежі / фото із соцмереж

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Детонація російських боєприпасів: останні новини

Нагадаємо, що раніше радник міського голови Маріуполя показав кадри після вибухів у тимчасово окупованому Токмаку, що на Запоріжжі. Там у росіян вибухав черговий склад з боєприпасами.

На тимчасово окупованих територіях також було неспокійно. Про гучні вибухи повідомляли у Донецьку.

Зазначалося, що було влучання у склад боєприпасів у тимчасово окупованому Донецьку. На оприлюдненому відео можна почути вибухи, які лунають один за одним.

Окрім цього, на військовому полігоні росіян в окупованому Криму також була детонація боєприпасів. "Бавовна" на полігоні сталася ще вночі 19 липня, а детонація тривала понад добу.

13 квітня 2014 року Харцизьк опинився під контролем проросійських терористичних формувань.