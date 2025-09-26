На опублікованих відео видно, що паломники не могли виїхати з України та від нудьги почали танцювати, сваритися та штовхатися. Про те, яка ситуація на кордонах зараз 24 Канал пише з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Яка зараз обстановка на кордоні з Польщею?

Через те, що хасиди покидають Україну після паломництва до Умані, на пунктах пропуску утворилися довгі черги. Багато євреїв намагалися виїхати в Шегинях, Краківці та Грушеві. Кілька груп перебували також на адмінмежі України та Молдови.

За словами Андрія Демченка, проблема в пасажиропотоці виникла через те, що хасиди їхали на кордон великою юрбою. Якщо заїжджають паломники поступово протягом кількох тижнів, то додому вони повертаються всі одразу.

Виїзд після завершення їхнього Нового року почався вчора. І протягом дня велика кількість в один момент прибувала до кордону для того, щоб перетнути по різних напрямках, по різних пунктах пропуску. Але знову ж таки найбільше було на кордоні з Молдовою та Польщею,

– розповів речник ДПС України.

Паломники-хасиди чекали на виїзд з України: відео

Через масовий виїз хасидів на кордоні спостерігалися черги: відео

У службі оцінили, що до України цьогоріч заїхали близько 40 тисяч паломників-хасидів. А на виїзд оформили близько 25 тисяч людей.

Понад 20 тисяч паломників прибули на кордон майже одночасно: дивіться відео

Станом на сьогодні пасажиропотік тримається на рівні 95 – 97 тисяч громадян в обох напрямках. Минулої доби ця цифра зросла до 120 тисяч.

