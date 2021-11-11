Хай безголові думають, що говорять, – Лукашенко пригрозив Європі перекриттям газу

Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон. У Європі вже заговорили про санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Водночас самопроголошений президент відповів на таку ідею, погрожуючи перекриттям постачання газу.

Лукашенко заявив, що Білорусь "обігріває Європу". Він обурився, що Європа погрожує закрити кордон через мігрантів.

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"Вони нам ще й погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити", – сказав Лукашенко.

Водночас він додав, що закриття кордону – це їхня справа. Мовляв, якщо хочуть – хай закривають.

Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, неперетравні та неприйнятні для нас, ми повинні відповідати,

– заявив Лукашенко.

Додав, що про те, як відповідатиме Білорусь, домовлялися пів року тому.

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