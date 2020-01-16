10-річна дівчина впала в алкогольну кому на Одещині

На Одещині у Балтському районі 10-річна дівчина випила горілку та зрештою знепритомніла. Її мати притягли до відповідальності.

Як повідомляють у пресслужбі Нацполіції в Одеській області, дитина випила горілку, коли її батьки разом із гостями перебували в іншому приміщенні.

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У підсумку, коли піднімалася на другий поверх ліжка, дівчина знепритомніла та впала. Її непритомну на підлозі знайшла мати. Далі жінка звернулася до лікарів.

Після того, як дитині надали усю необхідну допомогу, її перевели з реанімаційного відділення до дитячого. Також відомо, що неповнолітня прийшла до тями.

У поліції кажуть, що сусіди відгукуються про родину лише позитивно. Щоправда, правоохоронці як із самою 10-річною дівчиною, так і з її батьками провели профілактичну співбесіду.

Крім того, мати дитини притягли до адміністративної відповідальності за статтею Кримінального кодексу про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Ця стаття передбачає попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів (17 – 51 гривня). Зауважимо, хоча цей штаф і є доволі мізерним, проте інколи суди таким чином нагадують батькам про їхні обов'язки щодо виховання власних дітей.

Шановні дорослі, саме від вас, а насамперед від батьків, залежить життя та здоров’я дітей. Будьте пильними, адже ваша легковажність може обернутися не тільки юридичною відповідальністю, а й трагедією, яку ви навряд чи самі собі пробачите,

– додають у поліції.

До слова, нещодавно у російському Омську на свято дітям роздали набори солодощів, куди входили цукерки з горілкою.

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