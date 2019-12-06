Безжалісно вбиті: від трансфобії у 2019 році загинула 331 людина

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Жертви трансфобії / Unsplash

Також у звіті вказується, що фактична кількість вбитих трансгендерних людей, ймовірно, є значно більшою, ніж вдалося вирахувати.

Більшість вбивств сталися в Бразилії – 130, Мексиці – 63 та у США – 30. У Європі було вбито 9 людей, а у Великій Британії зафіксували лише 1, повідомляє Transrespect.

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Джерела місцевих новин, на які посилається Transrespect, розповідають жахливі подробиці про вбивства трансгендерних або транссексуальних людей, серед яких трапляються випадки повішання та лінчування. 

Потрібно розуміти, що ці показники можуть значно відрізнятись від реальності. У більшості країн дані про загиблих трансгендерних людей не виділяються, тому неможливо оцінити фактичну кількість випадків.


Символіка трансгендерних людей

Що таке трансфобія

Трансфобія містить у собі цілий спектр негативних емоцій, почуттів чи дій до трансгендерних чи транссексуальних людей, або ж самого явища транссексуалізму. Вона може проявлятись через страх, відразу, ненависть та насильство до людей, які не відповідають гендерному очікуванню суспільства.

Трансфобія часто проявляється разом з гомофобією і є один з видів дискримінації людини. 

З 1 січня 2008 року по 30 вересня 2019 року трансфобія забрала життя 3314 людей у 74 країнах світу. Відомо, що 1252 з них було застрілено, 653 зарізано і 334 забито до смерті.

Насильство проти трансгенних та гендерно-різноманітних людей часто перегукується з такими ознаками, як: расизм, сексизм, мізогінія, ксенофобія і дискримінація.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жертви ЛГБТ
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