Через COVID-19 помер голова райради Кременця, який наголошував на критичній ситуації в регіоні

Помер голова Кременецької райради Олександр Стефанський, у якого напередодні виявили коронавірус. Місяць тому він намагався привернути увагу до складної ситуації з COVID-19 в регіоні, а тиждень тому його самого госпіталізували з пневмонією до Почаївської лікарні.

У Олександра Стефанського 18 травня виявили коронавірус. Хвороба дала ускладнення на серце, внаслідок чого у чиновника обірвався тромб і він помер 22 травня у віці 49 років, повідомляє Кременець.City.

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Олександр Стефанський очолював Кременецьку райраду з 2015 року. Ще місяць тому в ефірі "Право на владу" на 1+1 він звернувся до МОЗ та головного санлікаря Віктора Ляшка по допомогу. Стефанський повідомляв про катастрофічну ситуацію в регіоні, нестачу ліжкомісць, засобів захисту в лікарнях та брак коштів.

Місцеві мешканці, коментуючи втрату голови райради, зазначають, що саме він добивався виплати заробітної плати медикам та докладав безліч зусиль для допомоги хворим на коронавірус.

Суспільне пише, що чиновник почував себе погано ще до госпіталізації. Після того, як його поклали до Почаївської лікарні, він перебував на кисневій підтримці та навіть починав йти на покращення.

Станом на 22 травня, на Тернопільщині виявили 1105 випадків зараження коронавірусом. З них 23 летальних, а 720 людей одужали. Найскладніша ситуація у Кременецькому районі – нині там зареєстрували 376 хворих.