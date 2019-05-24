Чи потрібно додатково пити вітамін B1: відповідь Супрун

Пити додатково вітаміни групи B чи вітамінні комплекси у складі з ними – не варто, якщо немає призначення лікаря та відповідних аналізів, які свідчать про дефіцит вітамінів.

Все тому, що щодо споживання вітамінів групи B є безліч нюансів, на які варто зважати, – зауважує в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Вітамінів групи B багато: тіамін (В1), рибофлавін (В2), ніацин (В3), піридоксин (В6), фолієва кислота (В9), ціанокобаламін (В12). Без них неможлива низка метаболічних процесів.

Уляна Супрун "Вітаміни групи B взаємодіють, і тому подекуди важливо пити не комплекси вітамінів, а саме те, чого бракує, і обрати правильну форму: ін’єкція чи таблетка, яку слід приймати згідно з інструкцією. Так, наприклад, вітамін В12, а саме іон кобальту в цьому вітаміні, псує інші вітаміни групи B. А вітамін С зменшує біодоступність В12, хоча покращує доступність тіаміну — вітаміну В1. В12 радять вживати окремо від інших вітамінів"

Якщо говорити про вживання вітамінів, то важливіше пити не комплекси вітамінів, а саме те, чого бракує людині. А також варто звернути на правильну інструкцію – ін’єкція чи таблетка.

Чим корисний вітамін B1

Він захищає судини від поганого впливу інсуліну та глюкози. Вітамін необхідний для центральної й периферійної нервової систем. Брак цього вітаміну може призвести до загибелі нейронів

Тривала нестача цього вітаміну може призвести до розвитку бері-бері.

Бері-бері – що це? Це хвороба, яка призводить до втрати апетиту, слабкості, ризик раптової смерті та паралічу.

Де міститься вітамін В1? Найбільше – у висівках (запарених), в зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці та дріжджах. Зокрема він міститься в пиві.

Надлишок вітаміну переважно виводиться нирками, але певна частина може бути у м’язах. Наших запасів тіаміну може вистачити щонайбільше на чотири тижні.

Кому необхідно додатково вживати вітамін В1

– Людям, що багато тренуються, мають більшу потребу в тіаміні, ніж ні, що ні.

Лікар Уляна Супрун "Найбільша потреба у цьому вітаміні — у жінок, що годують грудьми — 1,2-16 мг. В молодої матері може і не бути симптомів нестачі вітаміну В1, а в немовляти будуть прояви бері-бері: нудота, поганий психомоторний розвиток, ацидоз крові".

– Людям, що перенесли голодування, операції шлунка чи кишківника, особам з анорексією, булімією чи просто "заїданням стресу", хворим на виразки, хронічну діарею, гіпертиреоїдит, панкреатит, хвороби нирок, набутий імунодефіцит, рак чи сильне ожиріння (індекс маси тіла понад 35).

Брак вітаміну В1 – симптоми збільшення серця

тахікардія

фіброміалгія (хронічний біль та підвищена чутливість шкіри, порушення сну та безсилля)

хронічна втома

"туман в голові"

поступова втрата м'язової ваги

відсутність апетиту.

– Людям, що тримають голодування і виходять з нього.

Іншим людям необхідно 1 мг тіаміну на добу.

Що погіршує засвоєння вітаміну або ж взагалі руйнує

Алкоголь, алкоголізм, алкогольний делірій (delirium tremens, відомий як біла гарячка), чи просто хронічне споживання алкоголю призводять до браку вітаміну В1. Вживання білого хліба, шліфованого рису, солодощів Тіамінази низки продуктів руйнують тіамін. Вони є в молюсках та сирій чи ферментованій рибі. Танніни чаю та хлорігенові кислоти й поліфеноли кави роблять тіамін малорозчинним. Вітамін С цьому стає на заваді. Складові чорниць, червоної смородини (порічок), буряків і брюссельської капусти. Це не означає, що їх не треба їсти. Їх варто їсти окремо від висівкового хліба, авокадо чи зеленого горошку, наприклад, де наявний вітамін В1. Тривала термічна обробка

Щоб тіамін добре засвоювався, його традиційно прописують у вигляді ін’єкцій, а не таблеток.

Як отримати достатньо вітаміну B1

1) Якщо любите рис, то обирайте оброблений парою рис. Це традиційна технологія очищення рису від лусок, за якої тіамін краще зберігається.

2) Овочі готуйте на пару або робіть з них суп.

3) Зменште споживання сирої риби, до прикладу суші.

4) Їжу запивайте водою, а не іншими напоями. Чай та каву пийте трошки пізніше.

5) Кожен прийом їжі повинен включати овочі та фрукти. Вітамін С покращує засвоєння тіаміну.

6) Споживайте цибулю та часник, вона захищає тіамін від руйнування.

7) Уникайте солодощів чи білого хліба, навіть якщо вони поки не шкодять фігурі та зубам. Це руйнує засвоєння тіаміну, і псує стан судин, чим підвищує ризик захворіти на серцево-судинні хвороби згодом.

8) Не пийте алкоголь. А якщо п'єте, то вживайте не більш, ніж 350 мл пива неміцного (до 5%).

9) Зробіть свій раціон збалансованим.

10) Вживайте тіамін окремо від вітамінів В6 (піридоксин) та В12 (ціанкобаламін).

11) Людям з порушенням всмоктування в кишківнику чи після операцій шлунково-кишкового тракту, рекомендовані ін’єкції тіаміну. Решта людей може пити вітамін В1 в таблетованій формі.

12) Вагітним та підліткам необхідно вживати додатково вітамін B1.

13) Високі дози тіаміну ефективні у подоланні симптомів делірію, фіброміалгії, а також кластерних (повторюваних) головних болів та атрофії серцевого м’яза.

14) Введення вітаміну В1 потрібне людям, що тримають голодування і виходять з нього.

Перш, ніж купити в аптеці вітамін, проконсультуйтеся з лікарем та здайте необхідні аналізи, щоб встановити діагноз та дефіцит конкретних вітамінів.

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